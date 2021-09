CELAC bestätigt Argentinien „entschlossene Unterstützung“ in Malwinen-Sache

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

D ie Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) unterstützte am Samstag in einer neuen Sondererklärung „die legitimen Rechte Argentiniens im Souveränitätsstreit um die Malwinen, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln sowie die umliegenden Meeresgebiete“ nachdrücklich.

In einem offiziellen Kommuniqué wurde das stete Interesse zum Ausdruck gebracht, dass „die Regierungen Argentiniens und des Vereinigten Königreichs die Verhandlungen wieder aufnehmen, damit sie eine friedliche und endgültige Lösung für diesen Streit in Übereinstimmung mit der Resolution 2065 der UN-Generalversammlung so bald wie möglich finden”.

Die CELAC ist ein Mechanismus für Dialog und politische Konsultation, der 2011 von den Ländern Lateinamerikas und der Karibik ins Leben gerufen wurde. Diese Organisation würdigte „die stets konstruktive Haltung und den uneingeschränkten Willen der argentinischen Regierung, auf dem Verhandlungsweg eine friedliche und endgültige Lösung für diese anachronistische koloniale Situation auf amerikanischem Boden zu finden“.

Darüber hinaus wurde der zeitweilige Vorsitzende der Organisation beauftragt, den UN-Generalsekretär zu bitten, die Bemühungen um die Erfüllung seiner Mission der guten Dienste zu verstärken.