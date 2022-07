Cecilia Wilhelm: “Se dice más de lo que en realidad está pasando”

Cecilia Wilhem, economista e investigadora dio cuenta de las diferencias que existentes entre la crisis que amplifican los grandes medios y la que realmente se vive en lo cotidiano. “No estamos en un momento crítico como han sido anteriores crisis. Se dice más de lo que en realidad está pasando. Hay un momento de stress financiero claramente, hay una devaluación del 30% del dólar paralelo y blue. Lo que no se explica es la disparada del dólar financiero. Ahí es importante señalar que hay mucho de fuerza política para contener y generar expectativas a favor de la no devaluación” opinó.

La especialista cree que será inevitable una devaluación pero lo deseable es que sería controlada y paulatina. “El gobierno Nacional está intentando de no apreciar el tipo de cambio pero eso no está sucediendo. Va a llegar un momento en que la devaluación va a ocurrir, paulatinamente, como ocurrió en la gestión de Axel Kicilliof, que no se traduzca en un parate de la actividad. Lo que pasa que ciertos sectores, es probable que lo piensen de manera abrupta y que se traduzca en un shock” opinó Wilhem.

Finalmente, la economista e investigadora cree que una salida a la necesidad de hacerse de dólares, si no liquidan las exportadoras de granos, es pedir un adelanto de desembolsos de reservas del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas netas y fijar mejores expectativas respecto a una devaluación.