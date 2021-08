Cecilia Roth: “Los hombres jamás en la vida dirán ‘yo violé a una mujer'”

En el marco de la Entrevista Federal, la actriz Cecilia Roth contó cómo fue la experiencia de trabajar con “Teoría King Kong”, el libro de Virginie Despentes, en el Teatro Cervantes.

“A mí me tocó representar la parte en la que Despentes cuenta que la violaron en 1984. Debe tener más o menos mi edad. En esa época a mí también me violaron. Y yo no me acuerdo ni la cara ni el nombre de la persona. Era un amigo de mi ex novio. Con esta obra, inmediatamente conecté con esta situación del pasado pero tan del presente. Me empecé a acordar de cosas que no me acordaba. Yo no tuve conciencia de que había sido una violación y de nombrarlo como violación. Poder nombrar una violación como violación, como dice el libro, es una manera de poder ingresar en ese dolor, en esa bronca y esa conciencia del poder patriarcal”, contó Cecilia Roth y agregó: “Los hombres jamás en la vida dirán yo violé a una mujer. No escuché a ningún hombre decir eso, nunca lo dicen. Incluso en una pareja también hay abusos. El libro y la experiencia me llevaron a repensar y a tener conciencia de cosas que en la vida cotidiana una las dejas pasar. Y no hay que dejar pasar nada”.