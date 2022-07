Cecilia Gajardo está a cargo provisoriamente de la Secretaría de Ambiente

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, designó a Cecilia Gajardo como titular provisoria de la Secretaría de Ambiente de Esquel, luego del pedido de renuncia a Daniel Hollmann.

En este sentido, Gajardo dialogó con Radio Nacional Esquel y confirmó que está a cargo del área "y ya conozco el área operativa".

Asimismo, sostuvo que la decisión de continuar o no a cargo del área "dependerá del Intendente, estoy a cargo de la Dirección Técnica Ambiental que tiene a cargo la Planta de Residuos".

Al ser consultada por la intención de continuar en el área, Gajardo aseguró que "no tendría ningún inconveniente en continuar ya que me desempeño en el municipio desde el 2005, pero no es una propuesta que haya tenido".