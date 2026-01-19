Cazzu brilló en el Festival de Jesús María

En esta emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, presentamos un programa especial dedicado a la participación de Cazzu en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la Argentina.

Hicimos un repaso por algunas canciones del show y analizamos la presencia de la artista nacida en la provincia de Jujuy, en un escenario históricamente ligado a la tradición folklórica, entendiendo este cruce como parte de un proceso cultural más amplio.

Con el disco llamado Latinaje, la artista de música urbana logró llegar a un público masivo pudiendo experimentar los géneros musicales con los que se crió, pero además, bucear por ritmos latinos que el pasado sábado 17 de enero pudo llevar al anfiteatro José Hernández, de la Provincia de Córdoba.