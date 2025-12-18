“Causar la vida. Inmensa mente”, un libro para indagar sobre la calidad de nuestra vida

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió a la escritora de esta obra que busca acercar desde la psicología una herramienta práctica y útil que ayude a cada uno a hacerse las preguntas de calidad para saber cómo estamos.

Carola Eugenia Morán es Licenciada en Psicología y reflexionó sobre las mujeres, la maternidad y su intención de interpelar a través de sus obras en el inconsciente colectivo.

“Necesitamos nuevas preguntas que cambian los paradigmas y nos obligan a hacer nuevos acuerdos”, señaló.

“Me gusta mucho trabajar sobre las emociones”, admite la escritora.

“Creo que lo peor es que alguien te mate en vida y no dejar ninguna semilla para nadie”. “Hay algo en lo emocional que va a tener que ponerse en énfasis”, consideró, “es peligroso ocupar el lugar de la salud mental”.

El libro propone un chequeo de la inmensa mente, independientemente de cómo cada uno vive y atraviesa las emociones.

La alegría, el amor, la tristeza, la envidia, la falta de ganas, la bronca, la frustración, el dolor, la ansiedad y el miedo, nos recorren en diferentes momentos de la vida, contextos, y son diferentes para cada uno de nosotros.

La autora comparte un recorrido para poder identificarlas, desarrollar la propia gestión emocional y así descubrir qué emoción toma el gobierno en un momento determinado para tomar acciones.

Morán también escribió ¿Por qué las mujeres no hablamos de dinero?: ¿Libertad o codependencia financiera? donde indaga en “cómo se formó nuestro inconsciente colectivo” y el impacto que ello tiene.