Causa YPF: "La Justicia de EEUU vio a la Argentina como un país serio"

Así lo consideró el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, en diálogo con Nico Yacoy y su equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional.

Según Amerio, el fallo expresó “la visión del mundo sobre la Argentina como un país serio y profesional, y habiendo evitado el desacato, fue considerado por los jueces como un país que quiere honrar sus deudas pero también como uno que también va a pelear con uñas y dientes cada proceso en su contra”.

“(El fallo) fue producto de una estrategia integral, multifocal, un trabajo muy profundo de la Procuración del Tesoro, la secretaría Legal y Técnica y también varios países como Estados Unidos que manifestaron una opinión favorable para la Argentina”, resaltó.

Al respecto, aclaró que no se trató de “una intervención del Ejecutivo estadounidense” sino una acción procesal dentro del expediente.

Asimismo, señaló que “las consecuencias eran enormes, el monto de 18.000 millones de dólares era algo nefasto, todos los ciudadanos argentinos tenemos que festejar que no tenemos una deuda tan grande”.

Y advirtió que “todavía hay varios juicios y casos en el Ciadi, donde todavía hay más de 6.000 millones de dólares en juego, en el ámbito interno tenemos las cuestiones relativas a los litigios por la reforma laboral”.