Causa Cuadernos: “Más allá de los cuadernos, lo más importante son los testimonios”

Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares, el excontador del matrimonio Kirchner, aseguró este miércoles que “más allá de los cuadernos, lo más importante son los testimonios”.

En diálogo con Nico Yacoy, en el programa “Primer Round” de Radio Nacional, Herrera sostuvo que “la declaración de Roberto Baratta es la más importante cuando denunció que Alberto Fernández y el Chino Navarro lo fueron a apretar a la cárcel para que no declare”.

En otro orden, descalificó las denuncias sobre extorsión a los arrepentidos en la causa al considerar que “cada una de ellos estaban en manos de los defensores, que tendrían que haber denunciado si hubieran sido extorsionados, cosa que no pasó”.

Asimismo, consideró que “cuando hay una denuncia anónima y la Justicia verifica los hechos no pierde credibilidad, y lo importante es que tenés testigos de los dos lados, lo demás no importa”.

La causa se inició en 2018 por una investigación que expuso una trama de sobornos y coimas vinculadas a la obra pública durante los años de los gobiernos kirchneristas, con la presunta participación de decenas de empresarios y exfuncionarios.