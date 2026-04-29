Causa Cuadernos: "Es una etapa procesal, donde pueden mentir"

El periodista e investigador de la denominada “Causa cuadernos” Diego Cabot aseguró a Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional explicó que “estamos en una etapa de indagatorias, el imputado puede mentir”, respecto de la actual instancia judicial.

“Todo lo que escuchamos ahora tiene que ver por la propia estrategia, no es relevante”, aseguró, y agregó: “desde el punto de vista mediático tiene mucho peso, pero se puede mentir”.

Tras reiterar que “es una etapa procesal, donde pueden mentir” y destacar que lo importante es que “ninguno aceptó preguntas”, recordó que “después empieza la etapa de exhibición de pruebas y la declaración de los testigos y los peritos”.

Para Cabot, “la corrupción, al menos en Argentina, no es que sos funcionario y te llevás la plata de la caja; la plata sale del Estado en pesos en blanco y se convierte en dólares en negro y vuelve al funcionario”.

“Ellos (los empresarios) optaron por cometer un delito, por lo menos que se hagan responsables”, indicó, y añadió: “decidieron ser arrepentidos y estuvieron muy bien asesorados”.