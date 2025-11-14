El abogado de Víctor Manzanares dijo que su defendido "no pudo reisentarse laboralmente aunque tiene la conciencia tranquila"

Víctor Manzanares, quien fue por años contador de Néstor y Cristina Kirchner y se convirtió en uno de los principales arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, no quería salir de prisión para pagar sus culpas por los delitos de corrupción que lo tuvieron como protagonista. Su abogado Roberto Herrera, en diálogo con Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, habló de su defendido y cómo fue el proceso que atravesó como arrepentido.

"Cuando estuvo en Cavia Manzanares decía, sobre un reflector que tenía prendido las 24 horas, que era pare de la culpa que tenía que pagar. Yo le decía que era una locura, y no quería que lo sacara de ahí. Hasta que en un momento lo convencí y presenté la excarcelación. Él lo tomaba como un castigo", dijo.

Herrera además habló del presente de Manzanares en Creer o Reventar: "No pudo trabajar más de contador, solo lo hace con cosas familiares. Quedó fuera del circuito laboral y perdió muchisimas amistades. Él tiene la conciencia tranquila de que él se arrepintió. Pero este proceso le llevó muchisimo".