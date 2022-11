Cattáneo íntimo na Nacional Rock

O DJ argentino, um referente da progressive house com projeção internacional, partilhou uma conversa com o apresentador Claudio "Capo" Ferraro no programa Deejay Time, que pode ser escutado este sábado.

O grande Hernán Cattáneo, possivelmente o dj mais conhecido do país, visitou os seus amigos históricos do programa de rádio Deejay Time numa edição especial gravada, que será transmitida, na Argentina e em todo o mundo, no próximo dia 26 de Novembro, às 22h, hora local, na Rádio Nacional Rock.

Deejay Time, transmitido semanalmente nessa estação de rádio, tem acompanhado a cena musical electrónica desde os anos 90, e o próprio Cattáneo já é um frequentador regular do programa. Como parte da sua atuação ao vivo no Primavera Sound, com um espetáculo atípico, o dj sentou-se com Claudio “Capo” Ferraro, apresentador do programa, e a diretora da Rádio Nacional Rock, Mikki Lusardi, no auditório da Rádio Nacional em frente a uma audiência constituída por imprensa, amigos, djs e fãs, com música ao vivo do dj Duek.

Ouça a entrevista exclusiva de Hernán Cattáneo com a RAE Argentina al Mundo, realizada pelo jornalista Fernando Farías.