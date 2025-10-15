Catorce provincias bajo alerta amarilla por vientos y tormentas

Tras varios días de calor y cielo despejado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo continuará el tiempo este miércoles 15 de octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que catorce provincias del país se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas fuertes. Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, estos fenómenos pueden resultar peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente, con la posibilidad de afectar el desarrollo de las actividades cotidianas.

Las advertencias por vientos alcanzan a Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En la región pampeana se esperan ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h. Las temperaturas máximas rondarán los 30°C y se prevé la formación de tormentas aisladas a partir del mediodía, especialmente en La Pampa y Buenos Aires.

En las zonas cordilleranas, la alerta rige por viento zonda. Allí se esperan vientos del sector oeste con intensidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno se caracteriza por elevar bruscamente la temperatura, reducir la humedad y disminuir la visibilidad. En tanto, en la Patagonia se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sin registro de precipitaciones en la región.

El SMN reiteró las recomendaciones para las zonas afectadas: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. Además, se sugiere tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular. En la ciudad de Buenos Aires, la jornada se presentará parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Los vientos serán moderados, del sector este y norte, con velocidades entre 20 y 30 km/h.