Catamarca tendrá el primer edificio público sustentable del país

El Presidente de la Unión de Arquitectos de Catamarca (UAC), Arq. Nicolás Lindow, comentó al móvil de Radio Nacional acerca de la entrega de premios del Concurso para generar un proyecto de sustentabilidad para el nuevo edificio de la Legislatura catamarqueña.

“En el día de ayer se hizo entrega de premios, tuvimos la presencia de los tres primeros premios, un estudio de La Plata, uno de Tucumán, y otro de Catamarca que fue el ganador del concurso. Muy contentos por la realización, por el desafío que llevo delante la Cámara de Senadores, en la figura del Vice Gobernador Ing. Rubén Dusso, en contar y entender que la Unión de Arquitectos de Catamarca puede llevar adelante la realización de este tipo de concursos”.

Agregó que “Tendríamos a través de esta obra, la primera obra sustentable de la república argentina. Que es adonde se apunta a nivel mundial con el tema de la sustentabilidad, con el carbono 0, y es adonde estamos apuntando.

El motivo del concurso era particular, porque el proyecto en sí ya estaba hecho, y lo que se trabajó para el concurso era el revestimiento del edificio. Esto consistía en poder tener un edificio que mitigue el calor, los vientos, se trabaja con el recupero del agua de lluvia, el recupero de las aguas grises. Las aguas grises son aquellas que salen de la pileta de lavar manos, de la cocina y es agua que se recicla y se utilizan para la descarga del agua del inodoro, por ejemplo para que el inodoro no use agua potable.

Vamos mitigando con estas cosas, el sistema de iluminación que se va a utilizar es todo con led, la posibilidad de generar energía con paneles fotovoltaicos. Sería el primer edificio sustentable de la Argentina.

El estudio ganador es el Arquitecto Diego Marchetti y su equipo., estuvo bastante peleado entre los tres. La selección de los proyectos es anónimo, nadie sabe el nombre del concursante hasta pasadas las 24 hs de generada el acta de los ganadores. y con mucha alegría de que un estudio de Catamarca sea el ganador nos da mucho orgullo”.