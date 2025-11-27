Catamarca firmó un convenio con ARCA para agilizar las exportaciones desde la provincia

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalíl, firmó un acuerdo con la ARCA, Administración Federal de Recaudación, Contabilidad y Auditoría para que los productores mineros y olivícolas de la provincia puedan agilizar los tramites de exportación de sus producción.

En diálogo con Liliana Arias, periodista de Radio Nacional acreditada en Casa de Gobierno, Jalil contó detalles del acuerdo y agradeció al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al ministro del Interior Diego Santilli, quien junto al titular de la ARCA Juan Pazo, hicieron posible la firma del acuerdo.

Tras las breves palabras, el mandatario provincial presentó a Francisco, un productor de oliva que dio más detalles del acuerdo.