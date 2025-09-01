Catalina Pastorino: "No existe la receta fácil para resolver los problemas de la vida”

Catalina Pastorino, autora del libro Elefante o Ratón da cuenta de esa metáfora que, lejos de ser ingenua, abre paso a un recorrido de autodescubrimiento, donde el lector se encuentra con preguntas esenciales sobre su propia vida. ¿Qué lugar ocupan nuestras emociones? ¿Qué hacemos con nuestro talento y nuestro potencial?

En diálogo con Nunca es Tarde, Pastorino asegura que cuando descubrió este camino de autodescubrimiento supo que tenía que compartirlo: "El desarrollo humano es acompañar a las personas, es hablar de autoconocimiento, motivación, vocación. Todos tenemos un para qué en esta vida, y el desafío es descubrirlo”.

Uno de los capítulos más celebrados habla justamente de la vocación. Para algunos, aparece rápido; para otros, es un trayecto largo de introspección. Pastorino asegura que no hay tiempos fijos ni recetas mágicas, pero sí un camino posible: “Yo siempre digo que todos vinimos para algo. El libro busca acompañar en ese viaje”.