Catalina Lascano: "Esta novela surge de un trabajo detectivesco familiar"

La escritora Catalina Lascano presentó Aquí estoy yo hablando todo el rato (publicó la editorial Rosa Iceberg), una novela familiar en la que cuenta su historia y la de Pipo, su hermano tres años mayor, que tenía parálisis cerebral. "Esta novela surgió de una investigación no muy planificada alrededor de los objetos que iba encontrando en la casa de mi mamá (documentos, fotografías, cassettes). Yo iba buscando rasgos de este hermano que murió cuando yo tenía 7 años. Pasó el tiempo y se convirtió en una especie de secreto familiar, no se hablaba de mí hermano, no se hablaba de su muerte ni de su enfermedad", dijo Catalina Lascano y agregó: "A través de un trabajo de archivo y arqueología familiar, mi intento fue llegar a una nueva verdad que dijera qué había pasado con mi hermano y con nosotros en general durante esa época".

«En la década del ochenta, la narradora emigró a España con su madre y un hermano tres años mayor. Para 1988, ese hermano ya no estaba. No solo eso: “para mí, ese fue el año en que nos olvidamos de él”, se dice. Esta novela reconstruye el mundo en que vivieron juntos con una minuciosidad obsesiva que es también una forma del amor, como si quisiera recrear esa vida perdida para que él, por fin, aparezca», dice la contratapa de Aquí estoy yo hablando todo el rato.

En esta nota, Catalina Lascano también se refirió a su experiencia como organizadora del Mundial de Escritura, uno de los eventos literarios más convocantes del último tiempo.

