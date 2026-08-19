Casos de Síndrome Urémico Hemolítico caen a mínimos de diez años

En lo que va de 2026 se notificaron 73 casos en todo el país, el valor más bajo para este período desde 2016, y 39 casos menos que el promedio registrado entre 2021 y 2025,de acuerdo con los datos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Según la última actualización publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional, este descenso se observa también en menores de cinco años, uno de los grupos más afectados por esta enfermedad.

La evolución registrada este año se suma a una tendencia descendente observada durante los últimos 10 años: En 2025 se notificaron 209 casos en todo el país, con una tasa de incidencia de 0,44 casos cada 100.000 habitantes, la más baja del período 2015-2025.

Al comparar los casos de 2025 con el promedio anual de 2019-2024, se registraron 90 casos menos a nivel nacional y la mayor proporción de casos se concentró en menores de 10 años.

El grupo de dos a cuatro años fue el que concentró 43% de los casos, seguido por los niños de un año, con 30%, y el grupo de cinco a nueve años, con 18%.

Sin embargo, la mayor tasa de incidencia acumulada se registró entre los niños de un año, con 8,6 casos cada 100.000 habitantes de esa edad.

El SUH está asociado principalmente a la infección por Escherichia coli, productora de toxina Shiga (STEC), y la transmisión se produce a través de alimentos contaminados o insuficientemente cocidos y del consumo de agua no segura.

El contagio también puede generarse entre personas, generalmente por falta de higiene de manos, por el cambio de pañales, o el contacto con reservorios animales.

La enfermedad suele comenzar con diarrea (a menudo con sangre), fiebre y vómitos; y, a medida que avanza, se observa palidez marcada y cansancio debido a la baja de glóbulos rojos, la aparición de hematomas o manchas en la piel por el descenso de plaquetas y la disminución o ausencia de orina debido al compromiso de la función renal.

Al ser una enfermedad grave, especialmente en la población pediátrica, constituye una prioridad de salud pública.

El descenso sostenido de los casos de SUH da cuenta de la importancia de la vigilancia epidemiológica y del trabajo coordinado con las jurisdicciones para monitorear la evolución de la enfermedad y detectar tempranamente cambios o posibles fuentes de transmisión.