Causa YPF: "Había menos del 15% de probabilidad para lograr esta sentencia, es el éxito de todos los argentinos"

La reciente resolución judicial en el caso YPF generó una oleada de reacciones en el entorno gubernamental argentino. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó "la estrategia multifocal, en la que se usaron todos los resortes del Estado, la diplomacia y la política, poniendo el tema arriba, como uno de los temas centrales y estratégicos".

En ese sentido, resaltó "el posicionamiento geopolítico del Presidente y su estrategia externa y la gestión interna de su equipo, se usaron todos los resortes del Estado".

Además, subrayó la trascendencia del respaldo internacional, en el que la confluencia de apoyos del mismo país norteamericano, Italia y Francia sumó densidad jurídica al expediente.

"Había menos del 15% de probabilidad para lograr esta sentencia, es el éxito de todos los argentinos", manifestó.

Por otro lado, sostuvo que "estamos en una posición fuerte" y expresó: "Nosotros estamos preparados para lo que venga y vamos a estar mirando con atención lo que hacen los distintos actores".