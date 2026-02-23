Caso Tragedia de Sol Líneas Aéreas

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó la tragedia aérea ocurrida el 18 de mayo de 2011 en el Paraje Prahuaniyeu, de la provincia de Río Negro.

El vuelo 5428 de la compañía rosarina Sol Líneas Aéreas había partido de Neuquén con destino a Comodoro Rivadavia pero se estrelló causando la muerte de 24 personas.

Para abordar el estado de la causa judicial, conversaron con el querellante Juan Carlos Ruiz, papá de Juan Manuel, uno de los fallecidos en la tragedia.