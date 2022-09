Caso Rodrigo Sánchez: "Yo sigo luchando por los pibes que nos faltan"

Ayer, después de nueve horas en que Gabriela Sanso estuvo encadenada en Tribunales, exigiendo justicia por el asesinato de su hijo Rodrigo Sánchez, la fiscal adjunta, Bettina Croppi, la convocó a una reunión. En la conversación que mantuvieron la fiscal les informó que Gerardo Reyes asumió como fiscal en reemplazo de Jorgelina Gutiez. Fiscalía General le asignó la tarea prioritaria de resolver la causa de Rodrigo Sánchez y se comprometió a dar dicha respuesta en un plazo de diez días hábiles.

El equipo de Bajo el mismo sol conversó con Gabriela Sanso, madre de Rodrigo Sánchez, quien expresó:

"Si después de estos 10 días no hay avance voy a redoblar la apuesta, yo estoy dispuesta a todo, quiero la justicia que se merece y que respeten sus derechos. El sistema policial es tan corrupto que para mi nada va cambiar, pero yo sigo luchando por los pibes que nos faltan".

"Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia que el poder judicial me impulsó a tomar, porque fallaron, no trabajaron. Ellos tuvieron la culpa que que yo ayer me haya encadenado dejando parte de mi salud en la puerta de tribunales"

