Padres de Guillermo Quiroga afirmaron que "El asesino de Guillermo fue sentenciado por 20 años de prisión pero la defensa de Herrera esta apelando la sentencia, y nosotros pedimos que se haga justicia y no se baje la pena por nada, que se mantenga porque nosotros soportamos muchas cosas y no puede ser posible, porque mataron cruelmente a mi hijo, no hay ni arrepentimiento" .

DESCARGAR