Caso Nasif: La Dra. González se refirió a la suspensión en la Legislatura

Claudia González, abogada de una de denunciantes del Diputado Nasif, indicó que "Somos patrocinantes de dos denuncias que están en un procedimiento avanzado, creo que es necesario que la Cámara de Diputados de la provincia ejerza la facultades disciplinatorias que tiene para encausar la función de sus miembros y que se deje en claro que no todo está permitido y que los Diputaos son representantes del pueblo y no pueden usarla para intereses personales. Pero yo personalmente creo que hay muchas denuncias del diputado, no solo de abuso sino tambien de quedarse con dinero de empleados y que no puede seguir asi, porque la sanción es por 60 días, es un sabor a poco".

