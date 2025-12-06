Caso Micaela García

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recuerda a Micaela García, la joven de 21 años, estudiante del profesorado universitario de Educación Física, cuyo cuerpo apareció sin vida y con signos de violación el 8 de abril de 2017 en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.

Para ello, conversaron con el papá de la joven, Néstor García, impulsor de la Ley Micaela para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Siento que falta un montón pero también vemos que hoy hay más femicidios pero ya no hay tantos casos de denuncias que se toman mal”. “Hoy cualquier persona puede identificar si hay violencia física, psicológica, económica, sexual, laboral, institucional, el acoso callejero, eso no pasaba antes”. “Con Mica no nos quedó nada pendiente, sentimos que la acompañamos en todo, era muy fácil acompañarla. Poder seguir militando por su sueño es diferente teniendo ese punto de partida”.

Micaela era una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres.

Oriunda de Concepción del Uruguay, desapareció el 1° de abril de 2017 y una semana después, encontraron su cuerpo debajo de un árbol, en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12.

Fue hallado por un equipo policial que formó parte del operativo de más de doscientos efectivos que se dedicó durante toda la semana al rastrillaje de las zonas de campo.

Por el hecho fueron apresados Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua, y Néstor Pavón fue condenado a cinco años.