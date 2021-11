Caso Matías Juárez: "Pediremos juicio político contra la fiscal Rivadeneira"

Familiares de Matías Juárez, el pequeño de 8 años que falleció luego de una operación de amígdalas en octubre de 2016, protestaron hoy en la puerta de Tribunales luego de que la fiscal Mariana Rivadeneira pidió el sobreseimiento de los médicos acusados de mala praxis contra el niño. “La fiscal ha pedido el sobreseimiento del médico Álvaro Enrique Páez, que es la persona responsable de la muerte de mi hijo. Nos llama la atención que también pide el sobreseimiento de dos personas que ni siquiera están imputadas, las doctoras Federica Castro y Florencia Jerez. Vamos a seguir firme con la lucha, no vamos a permitir que la causa de Matías quede en la nada, vamos a recurrir al juez y también vamos a pedir el juicio político contra la fiscal porque esto demuestra su mal desempeño laboral y no se preocupa por mi hijo. Pedí hablar muchas veces con ella y nunca me quiso atender. El lunes volveremos a protestar”, alertó María Luna, madre del pequeño.

