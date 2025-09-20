Caso Matías Berardi

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Ecos Criminales recordó el secuestro extorsivo seguido de muerte de Matías Berardi, ocurrido hace casi 15 años.

Para ello, conversaron con el Dr. Eduardo Durañona, abogado de la familia del adolescente y con la mamá de Matías, María Inés Daverio.

“La familia cree que hubo justicia”, explicó el letrado a partir de la condena de 10 de los acusados aunque cuestionó la prisión domiciliaria aplicada a Alexa Souto Moyano, quien era menor al momento del hecho.

“La condena puede ser un bálsamo pero no sana, la herida va a ser toda la vida para ellos”, dijo.

En tanto, María Inés reconoció que la familia tuvo como premisa reclamar justicia pero “no generar más violencia ni condenar a personas inocentes”.

“Siempre recordamos a Matías como una persona excepcional, buen amigo, buen hermano y muy valiente, era un ser amoroso”, concluyó.

Matías Berardi cursaba quinto año en el colegio Saint George de Escobar cuando fue secuestrado el 27 de septiembre de 2010 por una banda integrada por un clan familiar.

Según surgió de la investigación, lo mantuvieron en cautiverio en una casa de Benavídez, partido de Tigre, desde donde se realizaron los primeros llamados extorsivos a sus padres.

Tras pasar 14 horas cautivo, el adolescente escapó sin lograr que nadie lo refugiara, la banda lo recapturó y asesinó.