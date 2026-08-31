Caso Martín Del Río: El doble parricidio de Vicente López

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta ocasión, en Ecos Criminales recordaron el doble homicidio agravado de José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso cometido por el hijo de la pareja, Martín Del Río, de 52 años.

Por el hecho, que sucedió el 24 de agosto de 2022 en Vicente López, fue condenado a prisión perpetua aunque aún hoy insiste en su inocencia.

A propósito de este caso, entrevistaron a María Ninfa "Nina" Aquino, empleada doméstica de la familia, que estuvo detenida 13 días como sospechosa, incriminada por el propio Martín Del Río.

“Me trae muy malos recuerdos”, dijo al ser consultada sobre lo ocurrido.

“Yo no tengo facilidad de palabras, por eso no llamé al 911 y lo llamé a él que ya sabía todo”. “Me dolió mucho lo que pasó. La evidencia dice que fue él pero yo no lo ví”.

José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) fueron hallados asesinados dentro de su auto, en un garaje de Melo al 1100, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Según el fallo condenatorio, el crimen estuvo motivado por conflictos económicos y fue cuidadosamente planificado por el condenado que, tras los asesinatos, intentó encubrir su responsabilidad.

La clave de la investigación fueron los videos de cámaras de seguridad, donde el hijo menor de las víctimas fue individualizado como el presunto asesino que, según la fiscalía, entre las 17.33 y las 18.30 del día anterior, 24 de agosto, cometió el doble homicidio ejecutando a sus padres desde el asiento trasero del auto con una pistola calibre 9 milímetros.