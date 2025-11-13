Caso Loan: se reactivó la búsqueda con nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

En la provincia de Corrientes, se mantiene activo el operativo de búsqueda por la desaparición de Loan Danilo Peña Noguera, un niño de cinco años cuyo paradero sigue siendo un enigma más de un año después de los hechos. Las tareas de rastrillaje y peritajes continúan, mientras surgen nuevos interrogantes sobre el curso de la causa y la actuación institucional.

El periodista correntino Wilfredo Oviedo dialogó con Creer o reventar y planteó que la investigación está lejos de cerrarse, al tiempo que señaló que "esta búsqueda en principio va a durar hasta el 30 de diciembre, con la posibilidad de que se pueda extender".

Los dispositivos de búsqueda han sido múltiples —incluyendo patrullajes terrestres, drones y rastrillajes en zonas rurales extensas—, pero los resultados concretos han sido hasta ahora limitados.

Para los diversos operativos trabajan en conjunto personal del Comando Unificado Corrientes (CUC), del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, además de organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

En la causa se encuentras procesados por la desaparición del niño Laudelina Peña, Antonio Benítez, Pérez, Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.

Mientras tanto, la familia de Loan espera novedades y los investigadores amplían la zona de rastrillaje hacia cotas costeras y lagunas cercanas ante la hipótesis de que el niño pudo haber sido transportado.