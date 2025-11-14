Caso Loan: Megaoperativo desplegado en áreas rurales del paraje Algarrobal, en 9 de Julio

En “El Radar de la Tarde”, programa de LT12 de Paso de los Libres, Cristina Bond y José "Pepe" Medina entrevistaron a la Dra. Cristina Pozzar Penzo, jueza a cargo del Juzgado Federal de Goya donde se encuentra la causa de Loan Peña.

La Magistrada detalló que , “hubo otra jornada de investigación y de búsqueda, recordemos que en la zona de 9 de Julio tuvimos lluvias y tormentas a partir del mediodía, por lo que se interrumpió el trabajo en razón de que el centro de las labores es acuático. Por lo que ante inclemencias climáticas se debe suspender para evitar que cualquier descarga eléctrica pueda impactar en el agua y perjudicar a las personas que están trabajando”.

Pozzer Penzo expresó que, “estamos cumpliendo un mes más de la desaparición del menor y seguimos trabajando en actividades probatorias realizadas desde la provincia y después en el fuero federal”.

La magistrada agregó que hubo diligencias de todo tipo, como pruebas de ADN, testimoniales, peritajes, reconocimiento de fotografías, "realmente hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Cuando digo nosotros también hablo de la fiscalía de Goya junto a la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de Argentina”.

“Se volvieron a analizar de manera muy puntillosa de estas 4 lagunas; el lugar es bastante complejo, estamos hablando de grandes espacios de agua, de una gran presencia de fauna, que también hay que cuidar”... “Es una medida probatoria compleja y que requiere muchísimas previsiones para poder realizarla”.

