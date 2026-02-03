Caso Loan: el fiscal confirmó que "el juicio será por la sustracción del menor"

Carlos Schaefer, fiscal general de la causa, adelantó que el Tribunal Oral Federal de Corrientes ratificó la realización de la audiencia preliminar para el próximo 27 de febrero. Además confirmó que desde la fiscalía presentarán 800 testigos a lo largo de las audiencias, en un esfuerzo por reconstruir minuto a minuto lo sucedido tras el almuerzo en honor a San Antonio en la casa de la abuela Catalina.

El titular de la Fiscalía manifestó que está probado que las personas que acompañaban a Loan lo sacaron de "la esfera de custodia del padre". Si bien los motivos no están acreditados hasta el momento, el delito tiene una pena que corresponde de 5 a 15 años de prisión.