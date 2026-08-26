Caso Loan: desvinculan definitivamente a los acusados de la hipótesis de trata en la desaparición

La Justicia Federal de Goya dictó un importante giro en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024. Sin embargo, la magistrada remarcó que la sustracción del niño «está acreditada» y que el hecho no se trató de un accidente, sino que fue provocado. La resolución de sobreseimiento beneficia de forma directa a Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Maciel respecto a la causa de trata. La abogada de la familia de Loan Peña en diálogo con el equipo de Nico Yacoy, confirmó la noticia y explicó cómo sigue el caso en Radio Nacional.

"Desde el legajo 92, de la investigación en la búsqueda de Loan, simplemenete se cerró la parte de la trata. Se descartó que esas 7 personas hayan participado en trata, con una investigación de fondo. No tuvieron aumento ganancial ninguno de ellos, y tampoco con respecto a los movimientos en la aduana. Con la falta de prueba, se descarta ese delito en dichos imputados". Y a su vez, prosiguió: "El juicio continua con la sustracción y el ocultamiento de Loan".