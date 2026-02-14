Caso La Masacre de Flores

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato de la familia Bagnato en el barrio porteño ocurrido el 17 de febrero de 1994.

A 32 años, conversaron con Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre en la que perdió a sus padres, sus dos hermanos y un amigo de ellos cuando Fructuoso Álvarez González roció la casa familiar con nafta.

“Es algo que me va a acompañar hasta el último día de mi vida, el convivir con la ausencia y el dolor de no tenerlos”.

Álvarez González amenazaba a José Bagnato, su exsocio, por una supuesta deuda de 180.000 dólares y, la madrugada del 17 de febrero de 1994, cumplió su amenaza.

Según la Justicia, a las 3:30, el hombre irrumpió en el domicilio, roció toda la casa con dos bidones de combustible y la prendió fuego.

Como resultado del ataque, los padres de Matías y su hermano Fernando murieron asfixiados, mientras que Alejandro falleció carbonizado junto a su amigo Nicolás.

Álvarez González falleció el 30 de abril de 2024 dentro del centro de salud del Complejo Federal 1 de Ezeiza, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permaneció alojado durante 12 años.

El imputado había sido condenado a prisión perpetua en 1995, pero por tener su ciudadanía española, en 2004 fue extraditado a ese país para terminar de cumplir su condena.

En España lo liberaron y fue recapturado en la Argentina en 2011, luego de amenazar de muerte a Bagnato a través de llamados telefónicos.