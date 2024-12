Caso Kueider: el senador ya tenía dos causas por enriquecimiento ilícito y sospechas de sobornos

El patrimonio del senador nacional Edgardo Kueider, demorado en Paraguay con 210 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar, ya estaba bajo la lupa de la Justicia, que estaba hurgando en sus movimientos financieros y su fortuna. Su nombre aparece mencionado en dos expedientes penales: uno en Concordia, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito, y otro en la justicia federal de San Isidro, por las coimas que una empresa de seguridad habría pagado para mantener contratos con diversas reparticiones del Estado y compañías privadas. Ahora, se suma la investigación que abrió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de oficio, para saber de dónde venía el dinero que se le incautó. El periodista y director periodístico de las revistas ANÁLSIS Y ANÁLISIS DIGITAL Daniel Enz informó en Pan Casero Nacional sobre los antecedentes judiciales del senador y los detalles de este caso.

"Hay dos causas, una la tiene la doctora Arroyo Salgado por Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito, y otra la tiene el fiscal José Arias en Concordia por Enriquecimiento Ilícito donde no está sólo él investigado sino también su pareja y empleada Guinsel Costa", mencionó.

Kueider declaró que la plata no era suya sino de Iara Guinsel Costa, aunque lo que se sabe de ella es "era una chica muy humilde y no tenía propiedades". "Están muy complicados en la causa de Enriquecimiento Ilícito, y esto abrió lugares a los que la Justicia Argentina no había llegado", agregó.