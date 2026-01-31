Caso José Luis Cabezas

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato del reportero gráfico de la Revista Noticias, ocurrido en la madrugada del 25 de enero de 1997 en el partido bonaerense de General Madariaga.

Para ello conversaron con el Dr. Alejandro Vecchi, abogado de los padres del fotógrafo.

“Me conmovió muchísimo el tema; fui convocado por Mauro Viale a un programa en el que estaba la familia, a una semana del asesinato, que me contrató”. “Lo que le pasó a José Luis fue algo tan extraño y extravagante, que tantas personas pudieran estar sabiendo que iban a matar a un periodista y nadie dijo nada. Fue una de las conspiraciones casi únicas en la Argentina”. “Pudimos entender cómo funcionaba el poder real y fáctico. Nunca, como en ese momento, se demostró la marionetización de la política y los políticos que Yabrán había logrado atravesar de manera transversal”. “Demostramos en el juicio que no se le fue la mano a nadie, usaron las manos para cometer el crimen que fue un mensaje, no fue un exceso”.

José Luis Cabezas estaba realizando la cobertura periodística de la temporada de verano y el homicidio ocurrió luego de que trabajara con su cámara en una fiesta realizada en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.

Su cuerpo fue hallado en una cava a la altura del kilómetro 385 de la ruta 11: estaba calcinado en su propio auto, tenía las manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 en su cavidad craneana.

En marzo de 1996, la revista de la Editorial Perfil había publicado en su tapa una fotografía lograda por Cabezas que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán, autor intelectual del crimen.

Ese hecho, según determinó una posterior investigación judicial, constituyó una afrenta que el entonces propietario de la firma OCA no estaba dispuesto a perdonar.

Yabrán no llegó a ser juzgado porque se suicidó en 1998.