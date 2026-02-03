Caso Jeremías Monzón: "Con la ley de la baja de imputabilidad hoy estarían presos los menores asesinos"

El abogado de la familia de Jeremías Monzón en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional habló de cómo fue la reunión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich quien se reunió con la madre del joven asesinado en Santa Fe el viernes pasado, y dijo como la ley de la baja de imputabilidad "hubiera hecho las cosas más fáciles" a la hora de detener a los menores implicados.

"Se está recabando información de los telefónos celulares secuestrados. Hubo dos menores que fueron sobreseídos y devueltos a sus familias. Queremos firmar un acuerdo para poder darles a ellos un marco de contención, y que queden a resguardo. Porque hubo un intento de hacer justicia por mano propia or parte de la gente", expresó.

"Con estos menores ya no se puede hacer nada; pero con Bullrich hablamos del futuro de la Baja de la edad de Imputabilidad. Hoy los menores asesinos estarían presos, y no buscando si están de acuerdo con quedarse en sus casas y esperando que dejen de delinquir. La reunión con Bullrich fue positiva", agregó Rugna.