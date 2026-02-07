Caso Iron Mountain

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el incendio y derrumbe del depósito de archivos de la firma Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

Ocurrido el 5 de febrero de 2014, la tragedia provocó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil además de las heridas que ocasionó a muchos otros.

A más de 12 años del hecho, todavía no tiene fecha de inicio el juicio oral contra los más de veinte acusados por los homicidios culposos.

A propósito de este caso y sobre el estado de la causa, dialogaron con el Dr. Javier Moral, que representa las familias de nueve de las diez víctimas.

“La causa fue sorteada”, dijo, “estamos a la espera de que sean admitidas las pruebas y se sienten en el banquillo de los acusados los responsables de aquel suceso”.

“Según las pericias, se determinó que habría sido intencional. Esto estaba preparado para que se queme documentación que no se quería conocer”. “Las víctimas son bomberos. Como había acelerantes eso hizo que el fuego tome una velocidad y una propagación inédita”.

Por el incendio y derrumbe fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli.

Además, perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz y Facundo Ambrosi, quien murió 12 días después.