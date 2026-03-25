Caso inusual en Brasil: gemelos con padres distintos

Un caso registrado recientemente, en el que una joven de 19 años dio a luz a gemelos con padres distintos, volvió a poner en agenda un fenómeno biológico poco frecuente conocido como superfecundación heteropaternal.

La médica genetista Silvia Ávila dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó las características de este tipo de situaciones, al señalar que se trata de un evento inusual pero posible desde el punto de vista biológico. "Son curiosidades de la biología", subrayó.

La especialista detalló que existen dos grandes tipos de gemelos: los monocigóticos, que se originan a partir de un único óvulo fecundado que luego se divide, dando lugar a dos individuos genéticamente idénticos y del mismo sexo.

En cambio, los gemelos dicigóticos se producen cuando dos óvulos son fecundados por espermatozoides distintos, lo que puede ocurrir incluso en un mismo ciclo ovulatorio. En casos excepcionales, esos espermatozoides pueden pertenecer a diferentes hombres, dando lugar a la superfecundación heteropaternal.

Este tipo de fenómenos, aunque poco frecuentes, forman parte de las variaciones posibles dentro de la reproducción humana y continúan siendo objeto de estudio en el campo de la genética.