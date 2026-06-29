Caso Insaurralde: "No es descabellado que el fiscal pida la detención de él y de Cirio"

El abogado penalista Eduardo Gerome en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, habló sobre las últimas noticias de causa por enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

"El juez Armella de Lomas de Zamora, es quien está a cargo de la causa, que lo está haciendo de forma interina porque se trata de un juzgado suplente. Va a ser cubierto dentro de pocos días, porque el nombre del reemplazante está siendo tratado en el Senado", mencionó.

Gerome responsabilizó a la Justicia por el retraso que ha habido en esta investigación: "Es una de las intituciones más desprestigiadas, porque no investiga, porque cajonean los expedientes. Los jueces no han sido nombrados por mérito sino por favores políticos".

"Los jueces se encuentran con un montón de elementos que podrían complicar a Insaurralde y esto salta por un video obsceno por parte de Jesica Cirio. Esto persiguió un fin, por quien fue en su momento su mujer", agregó.