Caso Horizonte: Continúan reclamando por la entrega de los lotes

Una damnificada indicó que ” Yo en los diarios y medios de comunicación vi toda la información, nos llevaron a ver los terrenos donde se iban a hacer las construcciones, y aún más teniendo en cuenta tanta publicidad no creímos que podían llegar a hacer esto. En el momento de la compra me dieron me dieron recibos “X”, fuimos a una escribana y nos dijeron que en 180 días nos entregaban los lotes, el terreno como figuraba en el boleto de compra y venta. Pasado ese tiempo nos empezaron a decir que esperemos, que necesitaban tiempo. Nosotros pedimos nuestro terreno no la devolución de la plata”.

