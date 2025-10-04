Caso Guadalupe Lucero

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Guadalupe Belén Lucero Cialone desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 viviendas de la capital de San Luis.

Estaba de visita por un cumpleaños familiar en la casa de su tía y, la última vez que se la vio, jugaba en la calle con sus primos.

A cuatro años de la desaparición de la menor, Ecos Criminales conversó con Eric Lucero, el padre de Guadalupe.