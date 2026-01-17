Caso Fernando Báez Sosa

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el asesinato del joven de 18 años, ocurrido a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, tras la golpiza que sufrió por parte de un grupo de ocho amigos.

A seis años de aquel hecho, dialogaron con el Dr. Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa, sobre las pruebas, el desarrollo del proceso judicial y las condenas.

“Para nosotros la premeditación se acreditó con diversos elementos de prueba, entre ellas imágenes que nos permiten tener certeza de los movimientos durante el ataque y posteriores” al mismo.

“Se pudo acreditar que la emboscada sobre Fernando fue orquestada a partir de la amenaza que le hace Thomsen”, dentro del boliche.

“Nadie nace asesino, con esta sangre fría que no le importa la vida del otro”.

"Para nosotros y la gente, la vida continuó, para ellos la vida se detuvo ahí", dijo en referencia a la mamá y papá de Fernando.

Uno de los hitos del caso fue el juicio que tuvo lugar en Dolores, en febrero de 2023, seguido con enorme interés por el público.

Cinco de los acusados -Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi- recibieron prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado, por premeditación y alevosía.

Los otros tres -Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz- fueron condenados a 15 años de prisión, como partícipes secundarios.