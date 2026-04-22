Caso Dalmasso: "A casi 20 años lo que se está juzgando es la mala praxis y la negligencia de 3 fiscales"

El periodista y escritor autor de “Las cuatro muertes de Nora Dalmasso” charló con el equipo de Adrián Korol cuando se acaba de iniciar el jury a 3 de los 7 fiscales que intervinieron en la causa. Vaca Narvaja siguió de cerca la investigación y contó los últimos detalles en Radio Nacional.

"La causa está preescripta y no hay posibilidad de investigar a nadie. Lo que hoy se busca es una salida política a este papelón y se ha puesto en el banquillo a 3 de los 7 fiscales que intervinieron. La familia es la que hace la denuncia porque esos fiscales fueron los que los investigaron a ellos y no al parquetista Roberto Barzola, al cual se le encontró una coincidencia genética en la investigación", mencionó.

Al recapitular el caso, Vaca Narvaja recordó que Marcelo Macarrón tuvo "dos imputaciones, como autor material e intelectual". "También se van a acordar del supuesto amante Rafael Magnasco, Gastón Zarate o "el Perejil", e incluso fue imputado Facundo Macarrón, el hijo de la víctima", agregó.

"Hoy no se está buscando al asesino de Nora Dalmasso, sino que se está juzgando a los 3 fiscales por negligencia y mala praxis", culminó.