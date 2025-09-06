Caso Cristian Schaerer

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Cristian Schaerer tenía 21 años cuando fue secuestrado cerca de las 23.30 del 21 de septiembre de 2003 cuando llegaba a su casa del barrio Las Tejas, en la ciudad de Corrientes.

Dos meses después, su madre, Pompeya Gómez, pagó 277.000 dólares de rescate en Ciudad del Este, Paraguay, pero la banda de secuestradores, que fue identificada posteriormente y enjuiciada, nunca liberó al joven.

Ecos Criminales conversó con Juan Pedro Schaerer quien recordó a su hijo y el devenir de la investigación policial en torno al secuestro del estudiante correntino al tiempo que reveló que, en junio de 2003, la banda había intentado secuestrarlo a él.

“Esta gente tenía muchísima experiencia”, dijo en referencia a la banda que había intentado secuestrarlo previamente a él, en junio de 2003.

“Tengo la fe y la esperanza de que lo encontremos rápidamente, es una cruz que arrastramos”, concluyó.