Caso Conzi, el asesinato “por celos” que conmovió Argentina

Horacio Conzi -junto con su hermano Hugo- eran los dueños de “Dallas”, uno de los restaurantes más exclusivos del municipio de San Isidro, en la área metropolitana norte de Buenos Aires.

En el lugar se replicaba el estilo de comida estadounidense y se había convertido en referencia de la noche y las salidas de moda.

El empresario tenía un perfil que no pasaba inadvertido.

Solía moverse en autos lujosos y disfrutaba del éxito de su negocio. En la madrugada del 16 de enero de 2003 el exitoso empresario Horacio Conzi, persiguió en su camioneta 4x4 a un joven de 23 años que se había ido en un remis con una joven que él había intentado conquistar minutos antes en su negocio.



Con una pistola 9 mm disparó 14 veces contra el auto en el que viajaban los jóvenes y mató casi en el acto a Marcos Schenone.

Una vez más, con la producción y relatos de Néstor Pichi Borro llega Justicia Pendiente, la serie de micros en donde se desentrañan los giros del poder, los abusos y una justicia siempre en la mira.

Producción y relatos: Néstor Pichi Borro

Operación técnica: Guillermo Vega