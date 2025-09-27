Caso Candela Rodríguez

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, el 22 de agosto de 2011.

Nueve días después su cuerpo apareció dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su casa.

Ecos Criminales conversó con la mamá de Candela, Carola Labrador, quien recordó a la niña así como el proceso judicial.

“Recordar siempre trae mucha tristeza y todo lo que pasó, lo que estuvo mal hecho, falta que caigan los que hicieron todo esto”. “A 14 años, nunca se fue de mi memoria su sonrisa y su mirada”.

También, Labrador reflexionó sobre el asesinato de Morena, Brenda, Lara, cuyos cuerpos fueron encontrados en Florencio Varela y lamentó “nos siguen matando, pasaron 14 años y no hay cambios”.