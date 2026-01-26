Caso Bastián: las pericias mecánicas al UTV y a la camioneta involucrados en el choque

Las pericias mecánicas realizadas a los vehículos involucrados en el accidente automovilístico que terminó con un joven identificado como Bastián gravemente herido se encuentran en pleno análisis para determinar las causas de las fallas que pudieron haber contribuido al siniestro. El proceso técnico aportará información clave para esclarecer factores como el rendimiento de frenos, impactos estructurales y posibles fallos que influyeron en la colisión.

A la espera de los resultados, Federico González, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio su mirada al respecto, al tiempo que señaló que el estudio minucioso de los vehículos —incluyendo deformaciones de la estructura, condiciones de neumáticos y sistemas de frenado— es fundamental para comprender la dinámica del siniestro, aportando datos objetivos que complementan las declaraciones de testigos y las condiciones del entorno en el momento del choque.

"Hay una cuestión muy clara que es que fue un choque frontal entre los vehículos y la distancia que ellos quedan posicionados, uno con el otro, es corta. Cuando se dan distancias cortas tras la colisión se evidencia una velocidad baja", expresó.

Las pericias mecánicas permiten reconstruir con precisión cómo se produjeron los impactos y qué respuesta tuvo cada automóvil, lo que es clave para establecer responsabilidades, descartar o confirmar fallos de fabricación y evaluar si existieron errores operativos que pudieron contribuir al accidente. Este análisis técnico también sirve para mejorar futuras políticas de seguridad vial.

En este tipo de investigaciones, los informes finales de los peritos se utilizan en ámbitos judiciales y administrativos para definir sanciones, decisiones de seguro y medidas preventivas que ayuden a reducir siniestros similares en el futuro, aportando un enfoque interdisciplinario entre mecánica forense y seguridad vial.