Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta edición de Ecos Criminales, recordaron el cuádruple femicidio cometido por el odontólogo Ricardo Barrera, el 15 de noviembre de 1992, quien mató a su esposa, sus dos hijas y su suegra.

Fue condenado en 1995, en un fallo dividido, a reclusión perpetua y falleció el 25 de mayo de 2020.

Para analizar el caso, conversamos con el Licenciada Alicia Crosa, psicóloga clínica y forense argentina que trabajó durante 30 años en el servicio penitenciario bonaerense.

En 1992, integraba el gabinete psiquiátrico de la Unidad 10 de Melchor Romero cuando entrevistó a Ricardo Barreda tras el cuádruple femicidio.

“El de Barreda era un caso excepcional. Un hecho que exaltó a la sociedad porque se trataba de una familia que estaba socialmente muy bien ponderada”, dijo al trazar el contexto en el que se dio el caso.

“Me encontré con un tipo totalmente asumido, convencido y hasta un poco satisfecho con lo hecho, sin arrepentimiento, muy consciente”. “Barreda era un picaflor y la mujer no estaba convencida de eso. La suegra, que lo odiaba, armó una estrategia”.

“No fue un acto compulsivo, esto fue un acto totalmente premeditado a lo largo del tiempo, él nunca lo negó”, señaló de manera contundente sobre los femicidios cometidos por el odontólogo.

“Era un tipo afectivamente frío, carente de cualificación moral. Un psicópata perverso”, remarcó.