Casita literaria: "La idea es motivar la lectura y la integración vecinal"

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el ingeniero jubilado de 83 años impulsor de esta iniciativa que comenzó "hace cuatro años" y busca que los libros "sigan circulando".

"Hace cuatro años que comenzamos con este proyecto, la idea básicamente es que el que pase por la vereda caminando se encuentre con libros de todo tipo de géneros".

"El objetivo es una biblioteca, que quien pase se lleva el libro y la responsabilidad de dejarlo de regreso se la dejamos a cada persona", explicó.

Mario Erkekdjian precisó que se busca "motivar la lectura y la integración vecinal".

Detalló que en San Isidro, provincia de Buenos Aires, ya "tenemos diez casitas literarias en la zona" pero la idea es impulsar que este proyecto que comenzó en 2021 se replique en todo el país.