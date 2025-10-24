Casi todo el país bajo alerta por fenómenos meteorológicos intensos

Tras una semana marcada por temperaturas elevadas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó un cambio de tiempo significativo que comenzó este jueves y se consolidará durante los próximos días, con un fuerte descenso térmico y el desarrollo de intensas tormentas. Según el organismo, este viernes 19 provincias se encuentran bajo alerta por fenómenos que incluyen tormentas, viento y viento Zonda, con potencial de riesgo para la población y el entorno.

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas en el sur de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, el oeste de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. En esas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de valores aún mayores. Paralelamente, rige una alerta amarilla por tormentas en zonas de Chaco, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Formosa y la ciudad de Buenos Aires, donde se anticipan lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, el organismo emitió alertas amarillas por viento para regiones del norte y sur del país, entre ellas Chaco, Formosa, el este de Salta y el noroeste de Santa Cruz. En estas zonas se esperan ráfagas de entre 75 y 85 kilómetros por hora. También rige una advertencia por viento Zonda en el este de San Juan y el noroeste de Mendoza, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, reducción de visibilidad y baja humedad. Ante estas condiciones, el SMN recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En la ciudad de Buenos Aires, se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 23°C, con tormentas fuertes durante la mañana y el mediodía, y precipitaciones más aisladas hacia la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia alcanzará el 70% durante toda la jornada. En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con vientos del sector norte de hasta 31 kilómetros por hora y lluvias generalizadas. En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 12°C en Santa Cruz y los 38°C en Santiago del Estero, marcando un contraste entre el avance del frente frío en el sur y el calor persistente en el norte.