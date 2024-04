"Casi el 25 % de la población en Argentina tiene rinitis alérgica"

El médico especialista en alergia e inmunología clínica y presidente de la Fundación del estudio del Asma Pablo Moreno, habló de las enfermedades alérgicas en Argentina. Dio detalles de la rinitis y el asma, que explicó guardan en muchas ocasiones relación una con la otra.

"En la Asociación Argentina de Alergia hicimos un trabajo hace dos años y concluimos en que el 25 % de la población tiene rinitis alérgica, pero más de la mitad no tiene el diágnostico. Al no tenerlo es difícil trattarla de forma correcta", mencionó. "La rinitis afecta mucho la calidad de vida, por más que no sea una enfermedad grave", agregó.

Moreno advirtió algunos de los estímulos que pueden causar alergias y producir rinitis: los ácaros del polvo, el pelo de las mascotas, el polen, los hongos medio ambientales, entre otros.

Sobre el asma, Moreno aclaró que es una enfermedad "crónica" aunque "tratable". "Dependiendo de la gravedad del asma, el tratamiento mejora la vida sin limitar al paciente en ninguna actividad", agregó.