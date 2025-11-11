Casi cinco mil personas corrieron para que más chicos accedan a una mejor educación

Casi cinco mil personas participaron de la última edición de Carrera UNICEF por la Educación en los Bosques de Palermo.

Los corredores largaron desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego en dos recorridos: uno competitivo de 10 kilómetros y uno participativo de dos kilómetros.

El evento deportivo solidario logró una recaudación que superó los $260 millones que contribuirán con los proyectos educativos en los que UNICEF Argentina trabaja en el país.

Lo recaudado en la Carrera UNICEF por la Educación, a través de las inscripciones y del aporte de las empresas que acompañaron, se destina a las iniciativas educativas que lleva adelante UNICEF para que más chicas y chicos accedan a una educación de calidad y así lograr oportunidades equitativas en su presente y futuro.

En la Argentina, el acceso a la escuela es casi universal; sin embargo, según el último censo, uno de cada tres jóvenes de 20 a 24 años no finaliza el secundario.

Además, hay chicos en contextos más vulnerables que aún están fuera de la escuela, uno de cada tres que asiste a sexto grado de primaria no llega al nivel de comprensión lectora esperado y, entre quienes llegan al final de la secundaria, la gran mayoría lo hace sin conocimientos fundamentales en matemáticas y cuatro de cada 10 de Lengua.

“En UNICEF trabajamos en transformar esta realidad en el ámbito rural e indígena y en centros comunitarios de barrios populares", explica Cora Steinberg, especialista en Educación de UNICEF Argentina.